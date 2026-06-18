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Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau

Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau

Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Rue du Port

Ville : 79270 Le Vanneau-Irleau

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Le Vanneau-Irleau

Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau

Rue du Port Le Vanneau-Irleau Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Marché sur l’eau au port du Vanneau samedi 25 juillet 2026 toute la journée.

Marché de produits locaux et artisanaux, animations, restauration sur place, jeux en bois…

Le programme prochainement.   .

Rue du Port Le Vanneau-Irleau 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   cdf.levanneau.communication@gmail.com

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English : Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau

L’événement Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin

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