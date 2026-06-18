Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau
Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau samedi 25 juillet 2026.
Le Vanneau-Irleau
Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau
Rue du Port Le Vanneau-Irleau Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Marché sur l’eau au port du Vanneau samedi 25 juillet 2026 toute la journée.
Marché de produits locaux et artisanaux, animations, restauration sur place, jeux en bois…
Le programme prochainement. .
Rue du Port Le Vanneau-Irleau 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cdf.levanneau.communication@gmail.com
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English : Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau
L’événement Marché sur l’eau au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin