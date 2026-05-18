Marche sur les sentiers de mémoire 39-45 Neufmaisons

Neufmaisons

Marche sur les sentiers de mémoire 39-45

Ferme de Viombois Neufmaisons Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le 4 septembre 1944, la ferme de Viombois fut le théâtre d’une bataille . Des maquisards du Groupe Mobile d’Alsace-Vosges (GMA Vosges) y tint tête, toute une journée, aux forces allemandes, bien supérieures en nombre. Au terme de ce combat acharné, 57 résistants tombèrent, mais leur résistance contraignit l’assaillant à battre en retraite, laissant plus de 130 morts sur le terrain. Le Mémorial de Viombois, inauguré en 1966, rend aujourd’hui hommage à ces héros au cœur même du site où ils ont combattu. Pour ne pas oublier, l’Association pour la Mémoire de la Résistance vous invite à parcourir ces lieux chargés d’histoire lors d’une marche de 12 km à travers les sentiers et sites marquants de la Résistance locale, commentés par les membres de l’association. Rendez-vous à 9h30 à la ferme de Viombois. Cette marche est ouverte à tous. Gratuit et sans inscription. Repas tiré du sac.Tout public

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Ferme de Viombois Neufmaisons 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 73 81 61

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English :

On September 4, 1944, the Viombois farm was the scene of a battle. Maquisards from the Groupe Mobile d’Alsace-Vosges (GMA Vosges) held out for an entire day against vastly superior German forces. At the end of this fierce battle, 57 resistance fighters fell, but their resistance forced the attackers to retreat, leaving over 130 dead on the battlefield. The Viombois Memorial, inaugurated in 1966, pays tribute to these heroes at the very heart of the site where they fought. So as not to forget, the Association pour la Mémoire de la Résistance (Association for the Memory of the Resistance) invites you to explore these sites steeped in history on a 12 km walk along the paths and landmarks of the local Resistance, with commentary by members of the association. Meet at 9.30 am at the Viombois farm. This walk is open to all. Free, no registration required. Packed lunch.

L’événement Marche sur les sentiers de mémoire 39-45 Neufmaisons a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS