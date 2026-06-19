Vervins

Marché Thiérache Fermière

Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Produits de bouche et de saison ! Nouveau un poissonnier sera présent ainsi que des artisans et des créateurs pour vos idées cadeaux. Venez découvrir et remplir votre panier de produits locaux.

Pour la restauration, l’US Vervins vous concoctera un barbecue. L’école Brimbeuf de Vervins vous proposera des crêpes.

Il y aura également des jeux assurés par TAC TIC ANIMATION. L’animation musicale sera assurée par Guillaume Gallato, compositeur, pianiste à partir de 18h30.

Produits de bouche et de saison ! Nouveau un poissonnier sera présent ainsi que des artisans et des créateurs pour vos idées cadeaux. Venez découvrir et remplir votre panier de produits locaux.

Pour la restauration, l’US Vervins vous concoctera un barbecue. L’école Brimbeuf de Vervins vous proposera des crêpes.

Il y aura également des jeux assurés par TAC TIC ANIMATION. L’animation musicale sera assurée par Guillaume Gallato, compositeur, pianiste à partir de 18h30. .

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 00 30 thierachefermiere@wanadoo.fr

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English :

Delicious, seasonal products! New this year: a fishmonger will be on hand, along with artisans and designers to help you find the perfect gifts. Come explore and fill your basket with local products.

For food, US Vervins will be hosting a barbecue. The Brimbeuf School in Vervins will be serving crêpes.

There will also be games organized by TAC TIC ANIMATION. Musical entertainment will be provided by Guillaume Gallato, composer and pianist, starting at 6:30 p.m.

L’événement Marché Thiérache Fermière Vervins a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Thiérache