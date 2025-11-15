Marché Traditionnel Bayonne
Marché Traditionnel Bayonne samedi 31 octobre 2026.
Marché Traditionnel
Carreau des halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
2026-10-31
Tous les samedis au Carreau des Halles, sur le Quai Roquebert, des producteurs vous proposent des produits de saison issus de leurs cultures et élevages légumes, fruits, œufs, fromage, charcuterie, boulangerie et pâtisserie… et du bio !
Sur le quai Chaho et rue Pelletier, des artisans et commerçants viennent compléter cette offre avec de l’alimentaire et du non alimentaire. .
Carreau des halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81
