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MARCHÉ TRADITIONNEL Canet

MARCHÉ TRADITIONNEL Canet mardi 2 décembre 2025.

Adresse : Rue de la Poste

Ville : 34800 Canet

Département : Hérault

Début : mardi 2 décembre 2025

Fin : mardi 2 décembre 2025

Tarif :

Canet

MARCHÉ TRADITIONNEL

Rue de la Poste Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-22 2026-01-27 2026-01-29 2026-02-03 2026-02-05 2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03

De 8h à 12h30, les jeudis, 4 à 5 stands de producteurs locaux vous attendent.
De 8h à 12h30, les jeudis, 4 à 5 stands de producteurs locaux vous attendent.   .

Rue de la Poste Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40 

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English : MARCHÉ TRADITIONNEL

On Tuesday and Thursday, 8:30-12:00. in the main square. Local fruit and vegetable producers. In summer, daily from 15/06 to 15/09, 8:30-12:00.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL Canet a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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