Marché traditionnel Cany-Barville lundi 15 décembre 2025.

Place Robert Gabel Champ de foire Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-12-15 09:00:00

fin : 2025-12-15 12:00:00

2025-12-15

Tous les lundis matins, c’est le marché à Cany Barville! Un des plus importants marchés du département!

RDV de 8h à 12h (13h en été) sur la place de l’hôtel de ville, place du 8 mai et sur le champ de foire. Producteurs locaux, fermiers et artisanaux. .

