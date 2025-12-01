Marché traditionnel Cany-Barville
Marché traditionnel Cany-Barville lundi 15 décembre 2025.
Marché traditionnel
Place Robert Gabel Champ de foire Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15 09:00:00
fin : 2025-12-15 12:00:00
Date(s) :
2025-12-15
Tous les lundis matins, c’est le marché à Cany Barville! Un des plus importants marchés du département!
RDV de 8h à 12h (13h en été) sur la place de l’hôtel de ville, place du 8 mai et sur le champ de foire. Producteurs locaux, fermiers et artisanaux. .
Place Robert Gabel Champ de foire Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44
English : Marché traditionnel
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché traditionnel Cany-Barville a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre