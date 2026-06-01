Gontaud-de-Nogaret

Marché traditionnel

Sous la Halle Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Marché traditionnel toute l’année, le dimanche matin.

Tous les dimanches venez découvrir le marché placé sous le signe de la convivialité et du terroir.

Fruits et légumes de saison

Produits fermiers et spécialités locales

Pain artisanal, miel, conserves et bien d’autres saveurs de notre région

En faisant vos achats sur le marché, vous choisissez de consommer local, de privilégier la qualité et de soutenir nos producteurs, artisans et commerçants qui font vivre notre territoire au quotidien.

Venez partager un moment chaleureux, rencontrer celles et ceux qui cultivent, élèvent et fabriquent avec passion, et redécouvrir le plaisir des produits de proximité. .

Sous la Halle Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 42 46

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English : Marché traditionnel

Traditional market held year-round on Sunday mornings.

L’événement Marché traditionnel Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Garonne