Marché traditionnel Habas
Marché traditionnel Habas dimanche 6 septembre 2026.
Habas
Marché traditionnel
Habas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06 12:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Chaque dimanche matin, venez profiter du marché de Habas avec des produits alimentaires mais aussi des artisans créateurs, bijoux, couture 0 déchets, tabliers, sacs et accessoires, poterie, savons, revendeurs de chaussures et bientôt habillement.
Chaque dimanche matin, venez profiter du marché de Habas avec des produits alimentaires mais aussi des artisans créateurs, bijoux, couture 0 déchets, tabliers, sacs et accessoires, poterie, savons, revendeurs de chaussures et bientôt habillement. .
Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché traditionnel
Every Sunday morning, come enjoy the Habas market, featuring food products as well as artisan crafts, jewelry, zero-waste sewing projects, aprons, bags, and accessories, pottery, soaps, shoe vendors, and—coming soon—clothing.
L’événement Marché traditionnel Habas a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Habas (Landes)
- Course landaise ganaderia Nogues cuadrilla Plassin Habas 4 juillet 2026
- Vide grenier route de la gare Habas 14 juillet 2026
- Marché traditionnel Habas 19 juillet 2026
- Marché des Saveurs Habas 19 août 2026
- Marché traditionnel Habas 30 août 2026