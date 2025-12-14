Marché traditionnel rue Victor Hugo Hagetmau

Marché traditionnel

rue Victor Hugo Marché couvert Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-07

Marché traditionnel mercredi et samedi, sous le marché couvert et place Charles de Gaulle. On y trouve de nombreux produits locaux et quelques douceurs pour aborder semaine et WE fruits et légumes de saison, volailles, poisson, fromage, pâtisserie, textiles…et quelques produits réunionnais !

Rendez-vous tous les mercredis matin, sous le marché couvert et place Charles de Gaulle pour le marché traditionnel.

Vous y trouverez de nombreux produits locaux et quelques douceurs pour aborder la semaine et le week-end à venir fruits et légumes de saison, volailles, poisson, fromage, pâtisserie, textiles…et même quelques produits réunionnais !

Le samedi matin un petit marché complète l’offre. .

rue Victor Hugo Marché couvert Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 77 77

English : Marché traditionnel

Traditional market on Wednesday and Saturday, under the covered market and Place Charles de Gaulle. You will find many local products and some sweets to approach week and WE: fruits and vegetables in season, poultry, fish, cheese, pastries, textiles…and some Reunionese products!

