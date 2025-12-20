Marché traditionnel mensuel de Jourgnac

Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-01-16 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19

Marché mensuel traditionnel tous les troisièmes vendredis du mois.

Rendez-vous de 18h à 20h30.

Places de parking sur la place Thérèse Menot, là où se tiennent également les stands de producteurs. .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché traditionnel mensuel de Jourgnac

L’événement Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Val de Vienne