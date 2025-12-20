Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac
Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac vendredi 16 janvier 2026.
Marché traditionnel mensuel de Jourgnac
Jourgnac Haute-Vienne
Début : 2026-01-16
fin : 2026-02-20
2026-01-16 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19
Marché mensuel traditionnel tous les troisièmes vendredis du mois.
Rendez-vous de 18h à 20h30.
Places de parking sur la place Thérèse Menot, là où se tiennent également les stands de producteurs. .
Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 41
