Jourgnac

Marché traditionnel mensuel de Jourgnac

Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18

Marché mensuel traditionnel tous les troisièmes vendredis du mois.

Rendez-vous à partir de 17h.

Places de parking sur la place Thérèse Menot, là où se tiennent également les stands de producteurs.

Les commerçants sont fidèles: retrouvez notamment la GAEC Puy de Banneix, les Bières Prestige, Raph Pizza 87, Madipat, la chèvrerie des Sources, etc.

Certaines dates de marché, à l’occasion de la saison estivale par exemple, sont agrémentées d’un concert, de grillades à consommer sur place, bref, d’un thème qui rend la soirée encore plus conviviale ! .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 41

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English : Marché traditionnel mensuel de Jourgnac

L’événement Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne