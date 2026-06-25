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Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac

Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac

Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac vendredi 17 juillet 2026.

Ville
87800 Jourgnac
Département
Haute-Vienne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Jourgnac

Marché traditionnel mensuel de Jourgnac

Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18

Marché mensuel traditionnel tous les troisièmes vendredis du mois.
Rendez-vous à partir de 17h.
Places de parking sur la place Thérèse Menot, là où se tiennent également les stands de producteurs.
Les commerçants sont fidèles: retrouvez notamment la GAEC Puy de Banneix, les Bières Prestige, Raph Pizza 87, Madipat, la chèvrerie des Sources, etc.
Certaines dates de marché, à l’occasion de la saison estivale par exemple, sont agrémentées d’un concert, de grillades à consommer sur place, bref, d’un thème qui rend la soirée encore plus conviviale !   .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 41 

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English : Marché traditionnel mensuel de Jourgnac

L’événement Marché traditionnel mensuel de Jourgnac Jourgnac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne