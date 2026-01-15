Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer
Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer mardi 17 mars 2026.
Marché traditionnel
Centre village Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Faites le plein de saveurs au petit marché de la place de Sotteville !
L’essentiel de votre panier vous y attend chaque mardi matin en accès libre. .
Centre village Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 62 28
L’événement Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre