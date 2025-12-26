Val-de-Sos

Marché

La Halle Val-de-Sos Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-06-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Faire un petit tour au marché…le jeudi matin

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La Halle Val-de-Sos 09220 Ariège Occitanie +33 5 61 64 88 25 mairie@val-de-sos.fr

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English : Marché

Take a little trip to the market…on Thursday morning

L’événement Marché Val-de-Sos a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises