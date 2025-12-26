Marché Val-de-Sos
Marché Val-de-Sos samedi 5 septembre 2026.
Val-de-Sos
Marché
La Halle Val-de-Sos Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-06-26 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Faire un petit tour au marché…le jeudi matin
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La Halle Val-de-Sos 09220 Ariège Occitanie +33 5 61 64 88 25 mairie@val-de-sos.fr
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English : Marché
Take a little trip to the market…on Thursday morning
L’événement Marché Val-de-Sos a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
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