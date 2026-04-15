Sérigné

Marché vide grenier

Place du petit logis Sérigné Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Marché sérignolais et vide-grenier

La commission animation organise son traditionnel marché Sérignolais regroupant les artisans, commerçants, créateurs et producteurs locaux.

Le Comité des fêtes et l’APE organiseront le même jour un vide grenier dans les rues de Sérigné.

Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer une vingtaine d’exposant pour le marché des artisans, commerçants, créateurs et producteurs locaux mais également faire des affaires sur les étalages dans les rues.

Buvette et restauration sur place !!!! .

Place du petit logis Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 81 69 73 84 comitedesfetesdeserigne@gmail.com

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English :

Sérignolais market and garage sale

L’événement Marché vide grenier Sérigné a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin