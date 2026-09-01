Marche | Virade de l’Espoir Mazeyrat-d’Allier
dimanche 27 septembre 2026 · Mazeyrat-d'Allier
Informations pratiques
Mazeyrat-d’Allier
Marche | Virade de l’Espoir
Maison des Associations Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’association l’Arbre à cœurs organise une marche pour participer aux Virades de l’espoir avec 2 parcours de 14km et 7km.
Buvette/repas campagnard.
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Maison des Associations Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 31 37 24
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English :
The L’Arbre %E0 c?urs association is organizing a walk as part of the Virades de l’espoir event, featuring two routes: 14 km and 7 km.
Refreshments and a country-style meal.
L’événement Marche | Virade de l’Espoir Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-08-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier