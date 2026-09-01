Informations pratiques

Mazeyrat-d’Allier

Marche | Virade de l’Espoir

Maison des Associations Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’association l’Arbre à cœurs organise une marche pour participer aux Virades de l’espoir avec 2 parcours de 14km et 7km.

Buvette/repas campagnard.

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Maison des Associations Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 31 37 24

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English :

The L’Arbre %E0 c?urs association is organizing a walk as part of the Virades de l’espoir event, featuring two routes: 14 km and 7 km.

Refreshments and a country-style meal.

L’événement Marche | Virade de l’Espoir Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-08-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier