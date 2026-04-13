MARCHER LA VILLE: Bain de forêt à la Perle du Lac, Autre lieu, Genève
MARCHER LA VILLE: Bain de forêt à la Perle du Lac, Autre lieu, Genève dimanche 31 mai 2026.
MARCHER LA VILLE: Bain de forêt à la Perle du Lac Dimanche 31 mai, 09h30 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:00:00+02:00
La promenade guidée instaure une transition sensible entre les espaces urbains minéralisés et les parcs de la ville, depuis la Maison de quartier jusqu’aux espaces verts. Chaque parcours met en lumière un arbre et sa symbolique, servant de support à une sensibilisation au vivant. Le bain de forêt s’articule autour de marches lentes, de temps méditatifs et d’activités sensorielles, favorisant une immersion consciente dans la nature. Cette pratique, reconnue scientifiquement, contribue à la réduction du stress, au renforcement du système immunitaire – notamment grâce à l’action des monoterpènes et des micro-organismes – ainsi qu’au soutien de la santé cardiovasculaire.
Dès 10 ans.
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Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bain-de-foret-perledulac.eventwise.ch/inscription-9609/fr »}] [{« link »: « https://bain-de-foret-perledulac.eventwise.ch/inscription-9609/fr »}]
Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.
© Ville de Genève / Mathilde Veuthey
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