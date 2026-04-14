MARCHER LA VILLE: Des maisons pour les oiseaux, un parc et un préau accueillants, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Des maisons pour les oiseaux, un parc et un préau accueillants Mercredi 22 avril, 14h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

L’activité commence par un atelier de construction de nichoirs, suivie de l’observation de ceux déjà installés dans le parc. Elle se poursuit par la découverte d’aménagements favorisant la biodiversité dans un préau.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://des-maisons-pour-les-oiseaux.eventwise.ch/inscription-9586/fr »}] [{« link »: « https://des-maisons-pour-les-oiseaux.eventwise.ch/inscription-9586/fr »}]

Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathilde Veuthey