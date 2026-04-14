MARCHER LA VILLE: La marche du temps profond, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: La marche du temps profond Samedi 25 avril, 09h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

La Marche du temps profond est une expérience pour s’approprier les chiffres abstraits (notamment les millions et milliards d’années), et ressentir dans son corps, en marchant, un temps profond au cœur de l’aventure du vivant.

Une expérience collective, sensorielle et sensible, instructive et poétique à la fois. Elle permet de comprendre scientifiquement l’évolution de la vie sur Terre sur 4,6 milliards d’années pendant une marche de 4,6 km.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://lamarchedutempsprofond.eventwise.ch/inscription-9588/fr »}] [{« link »: « https://lamarchedutempsprofond.eventwise.ch/inscription-9588/fr »}]

Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathilde Veuthey