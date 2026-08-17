Informations pratiques

Saint-Agnant-de-Versillat

Marcher pour Octobre rose à Saint-Agnant -de-Versillat

10 Rue Marc Parrotin Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:00:00

fin : 2026-10-24 13:00:00

Date(s) :

2026-10-24

2 randonnées:

la marche solidaire de 3km

la rando-guide de 8km

le tout au profis de la Ligue contre le Cancer.

Stand de la Ligue Contre le Cancer

Stand de Versillat Loisirs Culture

Vente de brioches aux pralines .

10 Rue Marc Parrotin Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine chantal.megray@gmail.com

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English : Marcher pour Octobre rose à Saint-Agnant -de-Versillat

L’événement Marcher pour Octobre rose à Saint-Agnant -de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays Sostranien