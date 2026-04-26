MARCHÉS DE PLEIN VENT PRÉ COMMUN ET HALLE Boussens

Boussens

MARCHÉS DE PLEIN VENT

PRÉ COMMUN ET HALLE 1 Place de la Mairie Boussens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 17:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Tout l’été, Boussens reprend des airs de fête et de terroir avec le retour des Marchés de Plein Vent, dans une version revisitée et encore plus conviviale.

De juin à septembre, chaque mardi en fin de journée, la halle devient un véritable lieu de vie où se rencontrent producteurs locaux, artisans et visiteurs dans une ambiance simple, chaleureuse et authentique. Ici, on flâne, on goûte, on échange… et on savoure pleinement l’esprit du Sud-Ouest. .

PRÉ COMMUN ET HALLE 1 Place de la Mairie Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 36 97 50 05 boussensdanslevent@gmail.com

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English :

All summer long, Boussens takes on a festive and local air with the return of the Marchés de Plein Vent, in a revisited and even more convivial version.

L’événement MARCHÉS DE PLEIN VENT Boussens a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE