THÉÂTRE GROUP’ LA JURASSIENNE DE RÉPARATION THÉÂTRE DE RUE MÉDIATHÈQUE Boussens

Boussens

THÉÂTRE GROUP’ LA JURASSIENNE DE RÉPARATION THÉÂTRE DE RUE

MÉDIATHÈQUE 14 Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ça y est… la saison est en ligne !

Voici un spectacle mythique des arts de la rue ! Accueilli dans notre saison en 2004 (vous avez bien lu !), le petit garage

ambulant de La Jurassienne de Réparation vous donne (à nouveau) rendez-vous avec ses quatre mécanos en bleu de travail.

Leur petite entreprise itinérante de réparation de bagnoles en fin de vie n’est plus vraiment florissante. Mais cette dynastie

d’artisans, clés de 12 en bandoulière et mains pleines de cambouis, va vous faire vivre un peu de son quotidien. Venez rencontrer ces adeptes de mécanique, installés autour d’un véhicule en panne.

Un brin nostalgiques, ils tentent de réparer leur monde…

À travers le prisme de l’automobile, La Jurassienne de Réparation raconte, avec pas mal de tendresse et encore plus d’humour,

les évolutions de notre civilisation moderne . Si le propos a plus de vingt ans, il reste intemporel. Faites ronfler votre moteur, on vous attend !

coproductions

L’Abattoir, CNAREP Chalon sur Saône Le Fourneau, CNAREP Brest .

MÉDIATHÈQUE 14 Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 95 50

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English :

That’s it… the season is online!

L’événement THÉÂTRE GROUP’ LA JURASSIENNE DE RÉPARATION THÉÂTRE DE RUE Boussens a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE