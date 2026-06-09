SONGDAY Boussens
SONGDAY Boussens dimanche 14 juin 2026.
Boussens
SONGDAY
SALLE DES FETES Boussens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
CONCERT DES ÉLÈVES DE SONGDAY À BOUSSENS
Les élèves de l’école de chant Songday vous attendent nombreux pour un magnifique concert .
SALLE DES FETES Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie
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English :
CONCERT BY SONGDAY STUDENTS IN BOUSSENS
L’événement SONGDAY Boussens a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE