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SONGDAY Boussens

SONGDAY Boussens

SONGDAY Boussens dimanche 14 juin 2026.

Adresse : SALLE DES FETES

Ville : 31360 Boussens

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Boussens

SONGDAY

SALLE DES FETES Boussens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

CONCERT DES ÉLÈVES DE SONGDAY À BOUSSENS
Les élèves de l’école de chant Songday vous attendent nombreux pour un magnifique concert   .

SALLE DES FETES Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

CONCERT BY SONGDAY STUDENTS IN BOUSSENS

L’événement SONGDAY Boussens a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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