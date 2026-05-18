Fréchou

Marchés de Producteurs de Pays du Fréchou

La Halle du Fréchou Fréchou Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03

Rien de mieux que les marchés de producteurs de pays en Lot-et-Garonne ! Venez découvrir celui du Fréchou avec animation musicale en plein air. .

La Halle du Fréchou Fréchou 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 49

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English : Marchés de Producteurs de Pays du Fréchou

L’événement Marchés de Producteurs de Pays du Fréchou Fréchou a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret