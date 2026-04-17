Hères

Marchés de producteurs et d’artisans

HERES Hères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le comité des fêtes de Hères organise un marché de producteurs et d’artisans !

Au programme

Vente de légumes, paella, canard, fromage, charcuterie, vin et patisserie… le comité vous prépare barbecue et plancha pour la cuisson.

A déguster sur place ou à emporter.

Il y aura aussi, vente de bijoux, de poterie, de couture et bien d’autres.

Venez nombreux !

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HERES Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 01 86

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English :

The Comité des fêtes de Hères organizes a farmers’ and craftsmen’s market!

On the program:

Sale of vegetables, paella, duck, cheese, charcuterie, wine and pastries… the committee is preparing a barbecue and plancha for cooking.

To eat in or take away.

We’ll also be selling jewelry, pottery, sewing and much more.

We look forward to seeing you there!

L’événement Marchés de producteurs et d’artisans Hères a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65