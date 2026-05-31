Marchés de producteurs – Valdivienne, Stade de Saint-Martin-la-Rivière, Salles en Toulon (86), Salles en Toulon

Marchés de producteurs – Valdivienne Samedi 18 juillet, 18h00 Stade de Saint-Martin-la-Rivière, Salles en Toulon (86) Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Stade de Saint-Martin-la-Rivière, Salles en Toulon (86) Valdivienne Salles en Toulon 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Redécouvrez les saveurs locales et l’authenticité des produits fermiers de la Vienne !