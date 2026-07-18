Informations pratiques

Florensac

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS

place de la république Florensac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ? Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs qui se dérouleront à Florensac sur la Place de la République, à partir de 19 heures.

Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans une ambiance conviviale et musicale !

Marchés des Producteurs de Pays, place de la République, le jeudi 13 août à partir de 19h00.

Animation musicale et ambiance garantie avec Luke Events .

place de la république Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 15 accueil@ville-florensac.fr

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English :

Want to enjoy farm-fresh products in a festive atmosphere? Don’t miss this Farmers’ Market, which will take place in Florensac on the Place de la République, starting at 7 p.m.

L’événement MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS Florensac a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34