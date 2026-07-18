MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS Florensac
jeudi 13 août 2026 · Florensac
Informations pratiques
Florensac
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
place de la république Florensac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ? Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs qui se dérouleront à Florensac sur la Place de la République, à partir de 19 heures.
Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans une ambiance conviviale et musicale !
Marchés des Producteurs de Pays, place de la République, le jeudi 13 août à partir de 19h00.
Animation musicale et ambiance garantie avec Luke Events .
place de la république Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 15 accueil@ville-florensac.fr
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English :
Want to enjoy farm-fresh products in a festive atmosphere? Don’t miss this Farmers’ Market, which will take place in Florensac on the Place de la République, starting at 7 p.m.
L’événement MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS Florensac a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34
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