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MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS Florensac

jeudi 13 août 2026 · Florensac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
place de la république
Ville
34510 Florensac
Département
Hérault
Tarif

Florensac

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS

place de la république Florensac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ? Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs qui se dérouleront à Florensac sur la Place de la République, à partir de 19 heures.
Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans une ambiance conviviale et musicale !

Marchés des Producteurs de Pays, place de la République, le jeudi 13 août à partir de 19h00.

Animation musicale et ambiance garantie avec Luke Events   .

place de la république Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 15  accueil@ville-florensac.fr

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English :

Want to enjoy farm-fresh products in a festive atmosphere? Don’t miss this Farmers’ Market, which will take place in Florensac on the Place de la République, starting at 7 p.m.

L’événement MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS Florensac a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34

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