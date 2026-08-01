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AGENDA · Saint-Vaury

Marchés festifs Saint-Vaury

vendredi 28 août 2026 · Saint-Vaury

Marchés festifs Saint-Vaury

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Parking Espace William Chervy
Ville
23320 Saint-Vaury
Département
Creuse
Tarif

Saint-Vaury

Marchés festifs

Parking Espace William Chervy Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Marché festif avec artisans,producteurs et commerçants, animé par Karine et Fabrice Portrait .
Restauration sur place   .

Parking Espace William Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17 

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English : Marchés festifs

L’événement Marchés festifs Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Grand Guéret

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