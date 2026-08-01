AGENDA · Saint-Vaury
Marchés festifs Saint-Vaury
vendredi 28 août 2026 · Saint-Vaury
Informations pratiques
Saint-Vaury
Marchés festifs
Parking Espace William Chervy Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Marché festif avec artisans,producteurs et commerçants, animé par Karine et Fabrice Portrait .
Restauration sur place .
Parking Espace William Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marchés festifs
L’événement Marchés festifs Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Saint-Vaury (Creuse)
- Fête des associations et spectacle de forces basques Saint-Vaury 5 septembre 2026
- Courir pour la santé mentale Saint-Vaury 12 septembre 2026
- La Marcassinière Saint-Vaury 18 octobre 2026