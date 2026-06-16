Saint-Martin-le-Nœud

Marches Gourmandes en Beauvaisis

Saint-Martin-le-Nœud Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Découvrir les paysages du territoire, rencontrer des producteurs locaux et marcher pour sa santé c’est le principe des Marches Gourmandes, proposées par la Communauté d’agglomération du Beauvaisis.

La prochaine édition aura lieu le samedi 11 juillet à partir de 14 h, au départ de Saint-Martin-le-Nœud. Une occasion conviviale de faire le lien entre alimentation, environnement et bien-être.

Inscription obligatoire par mail ou via le QR code sur l’affiche.

Découvrir les paysages du territoire, rencontrer des producteurs locaux et marcher pour sa santé c’est le principe des Marches Gourmandes, proposées par la Communauté d’agglomération du Beauvaisis.

La prochaine édition aura lieu le samedi 11 juillet à partir de 14 h, au départ de Saint-Martin-le-Nœud. Une occasion conviviale de faire le lien entre alimentation, environnement et bien-être.

Inscription obligatoire par mail ou via le QR code sur l’affiche. .

Saint-Martin-le-Nœud 60000 Oise Hauts-de-France marchesgourmandes@beauvaisis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the region’s landscapes, meet local producers, and walk for your health: that’s the idea behind the Marches Gourmandes, organized by the Beauvaisis Urban Community.

The next event will take place on Saturday, July 11, starting at 2 p.m., with the walk beginning in Saint-Martin-le-Nœud. It’s a fun opportunity to explore the connection between food, the environment, and well-being.

Registration is required via email or by scanning the QR code on the poster.

L’événement Marches Gourmandes en Beauvaisis Saint-Martin-le-Nœud a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis