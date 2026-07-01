Marchés gourmands Saint-Pierre-le-Vieux
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Pierre-le-Vieux
Informations pratiques
Saint-Pierre-le-Vieux
Marchés gourmands
Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21
Les producteurs locaux et les conscrits de la classe en 7 vous attendent pour les marchés gourmands.
Ambiance festive et conviviale avec des animations musicales !
Retrouvez du pain, des fromages, des fruits et légumes, de la bière, du vin et des pâtisseries.
Possibilité de se restaurer sur place ! Pizza, salade, grillades, pâtisseries… .
Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 41 54
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English : Marchés gourmands
L’événement Marchés gourmands Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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