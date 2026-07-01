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AGENDA · Saint-Pierre-le-Vieux

Marchés gourmands Saint-Pierre-le-Vieux

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Pierre-le-Vieux

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du village
Ville
71520 Saint-Pierre-le-Vieux
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Pierre-le-Vieux

Marchés gourmands

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21

Les producteurs locaux et les conscrits de la classe en 7 vous attendent pour les marchés gourmands.
Ambiance festive et conviviale avec des animations musicales !

Retrouvez du pain, des fromages, des fruits et légumes, de la bière, du vin et des pâtisseries.
Possibilité de se restaurer sur place ! Pizza, salade, grillades, pâtisseries…   .

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 41 54 

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English : Marchés gourmands

L’événement Marchés gourmands Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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