Informations pratiques

Saint-Pierre-le-Vieux

Marchés gourmands

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Les producteurs locaux et les conscrits de la classe en 7 vous attendent pour les marchés gourmands.

Ambiance festive et conviviale avec des animations musicales !

Retrouvez du pain, des fromages, des fruits et légumes, de la bière, du vin et des pâtisseries.

Possibilité de se restaurer sur place ! Pizza, salade, grillades, pâtisseries… .

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 41 54

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English : Marchés gourmands

L’événement Marchés gourmands Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III