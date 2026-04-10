Frêne têtards, les vieux héros du Marais Parking de la Salle des fêtes Saint-Pierre-le-Vieux

Saint-Pierre-le-Vieux

Frêne têtards, les vieux héros du Marais

Parking de la Salle des fêtes 2 le bourg Saint-Pierre-le-Vieux Vendée

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Jérôme, guide nature, vous accompagne à la rencontre de cet arbre emblématique

Dans le Marais mouillé, les paysages ont quelque chose de particulier… ici, l’eau et les arbres vivent ensemble, et le frêne en est l’un des plus fidèles compagnons.

Façonné par l’homme depuis des générations, le frêne têtard a longtemps été un allié précieux pour les maraîchins. Cet arbre discret cache bien des super-pouvoirs.

Mais aujourd’hui, ce vieux héros est fragilisé.

Aux côtés de Jérôme, guide nature passionné, partez à la rencontre de cet arbre emblématique comprenez son histoire, ses usages, ses habitants… et les enjeux qui pèsent sur son avenir.

Une balade accessible et vivante pour voir le marais autrement.



LE MARDI 21 JUILLET 14h30

– Lieu de rendez-vous 2 le bourg salle des fêtes 85420 Saint Pierre le Vieux

– Durée 1h30

– Tout public, enfant à partir de 6 ans (déconseillé pour les plus jeunes)

– Places limitées : réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Visite non accessible aux personnes à mobilités réduites

CONSIGNES DE VISITE

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, visite en extérieur

– Animaux non admis

– Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.

– Arrêt de la billetterie le lundi 20/07 à 18h30. Pas de billetterie sur place.

Billetterie en ligne à venir .

Parking de la Salle des fêtes 2 le bourg Saint-Pierre-le-Vieux 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Nature guide Jérôme will take you on a tour of this emblematic tree

L’événement Frêne têtards, les vieux héros du Marais Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin