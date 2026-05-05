Concours de pétanque Saint-Pierre-le-Vieux
Concours de pétanque Saint-Pierre-le-Vieux samedi 13 juin 2026.
Saint-Pierre-le-Vieux
Concours de pétanque
Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours de pétanque, soirée musicale et barbecue.
Inscriptions à partir de 14h.
Début des parties à 15h.
Toutes les doublettes sont primées.
Restauration et buvette sur place, ouvertes à tous. .
Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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