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Concours de pétanque Saint-Pierre-le-Vieux

Concours de pétanque Saint-Pierre-le-Vieux samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 71520 Saint-Pierre-le-Vieux

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Pierre-le-Vieux

Concours de pétanque

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concours de pétanque, soirée musicale et barbecue.
Inscriptions à partir de 14h.
Début des parties à 15h.
Toutes les doublettes sont primées.

Restauration et buvette sur place, ouvertes à tous.   .

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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