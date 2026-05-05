Saint-Pierre-le-Vieux

Concours de pétanque

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours de pétanque, soirée musicale et barbecue.

Inscriptions à partir de 14h.

Début des parties à 15h.

Toutes les doublettes sont primées.

Restauration et buvette sur place, ouvertes à tous. .

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III