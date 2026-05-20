Musique aux villages Café-épicerie Chez Simone Saint-Pierre-le-Vieux

Saint-Pierre-le-Vieux

Musique aux villages

Café-épicerie Chez Simone 55 rue de la bascule Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La musique résonne dans les villages ! A Saint-Pierre-le-Vieux, l’atelier folk et les percussions vous attendent pour partager un concert convivial et festif.

En partenariat avec le café-épicerie Chez Simone.

Buvette et crêpes salées et sucrées sur place.

Dans le cadre de Musique aux villages 6 concerts gratuits au mois de juin à découvrir sur la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier. .

Café-épicerie Chez Simone 55 rue de la bascule Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emhgrosne@gmail.com

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English : Musique aux villages

L’événement Musique aux villages Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III