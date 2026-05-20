Musique aux villages Café-épicerie Chez Simone Saint-Pierre-le-Vieux
Musique aux villages Café-épicerie Chez Simone Saint-Pierre-le-Vieux vendredi 19 juin 2026.
Saint-Pierre-le-Vieux
Musique aux villages
Café-épicerie Chez Simone 55 rue de la bascule Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La musique résonne dans les villages ! A Saint-Pierre-le-Vieux, l’atelier folk et les percussions vous attendent pour partager un concert convivial et festif.
En partenariat avec le café-épicerie Chez Simone.
Buvette et crêpes salées et sucrées sur place.
Dans le cadre de Musique aux villages 6 concerts gratuits au mois de juin à découvrir sur la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier. .
Café-épicerie Chez Simone 55 rue de la bascule Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emhgrosne@gmail.com
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L’événement Musique aux villages Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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