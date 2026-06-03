LES SORTIES NATURE OBSERVATIONS NOCTURNES Saint-Pierre-le-Vieux
LES SORTIES NATURE OBSERVATIONS NOCTURNES Saint-Pierre-le-Vieux mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Pierre-le-Vieux
LES SORTIES NATURE OBSERVATIONS NOCTURNES
Lieu-dit Ortizet Saint-Pierre-le-Vieux Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-29 23:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-29 2026-08-19
Décryptez les constellations d’été, ou, par temps couvert, découvrez le monde fascinant des chauves-souris.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.
Décryptez les constellations d’été et découvrez le monde fascinant des chauves-souris.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Lieu-dit Ortizet Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73
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English :
Decipher the summer constellations, or, on an overcast day, discover the fascinating world of bats.
Registration required at one of our three tourist information offices.
L’événement LES SORTIES NATURE OBSERVATIONS NOCTURNES Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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