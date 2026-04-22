Saint-Pierre-le-Vieux

Festival du Lin Atelier dentelle aux graines

Eglise Saint-Pierre-le-Vieux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Atelier proposé dans le cadre du festival du lin à saint Pierre le Vieux , le vendredi 3 juillet de 14h à 16h et le dimanche 5 juillet à 11h.

> Un atelier artistique dédié à l’approfondissement de la perception de la matière par le toucher, transformant l’expérience sensorielle en un acte créatif cohérent. Le processus commence par la création d’une pâte sculpturale issue du blé, dont l’odeur et la texture évoquent la terre et le corps, ancrant ainsi le participant dans la mémoire de la matière. À travers l’incorporation de fils tels des traits de crayon au sein de la masse et de graines de lin révélées par l’empreinte de moules en bois, la surface acquiert une dimension tactile et visuelle imprégnée de nature. C’est un processus d’évocation de notre lien originel aux éléments, mutant la sensation brute en une oeuvre contemporaine où se rejoignent sensibilité, symbole et création.

Nombre de places limité 7 max

Tarif 15 €, matériel fourni

Réservation par mail ou par téléphone: 07 89 90 65 76 reemyassouf@gmail.com .

Eglise Saint-Pierre-le-Vieux 76740 Seine-Maritime Normandie +33 7 89 90 65 76 reemyassouf@gmail.com

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English : Festival du Lin Atelier dentelle aux graines

L’événement Festival du Lin Atelier dentelle aux graines Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre