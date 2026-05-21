Saint-Pierre-le-Vieux

SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS

Ortizet Saint-Pierre-le-Vieux Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois, à Ortizet, à Saint-Pierre-le-Vieux.

Les pizzas 10€

Reine tomates, jambon, champignon, fromage

4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella

Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel

Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental

Nouveauté 2026 La Curry à 12 €.

Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois, à Ortizet, à Saint-Pierre-le-Vieux.

Les pizzas 10€

Reine tomates, jambon, champignon, fromage

4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella

Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel

Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental

Nouveauté 2026 La Curry à 12 €.

Buvette et restauration sur place ou à emporter.

Pizza Party organisée par l’association Les ZieuKiPik.

Réservation obligatoire de préférence par SMS au 06 59 09 98 26. .

Ortizet Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 6 59 09 98 26

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English :

Come and enjoy wood-fired pizzas at Ortizet in Saint-Pierre-le-Vieux.

Pizzas: 10?

Queen: tomatoes, ham, mushrooms, cheese

4 cheeses: tomatoes, Emmental, blue cheese, goat’s cheese, mozzarella

Chèvre/honey: cream base, goat, honey

Flamenkuche: Cream base, onions, bacon, Emmental cheese

New for 2026: Curry for 12?

L’événement SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Margeride en Gévaudan