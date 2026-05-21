SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Saint-Pierre-le-Vieux
SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Saint-Pierre-le-Vieux samedi 13 juin 2026.
Saint-Pierre-le-Vieux
SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS
Ortizet Saint-Pierre-le-Vieux Lozère
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois, à Ortizet, à Saint-Pierre-le-Vieux.
Les pizzas 10€
Reine tomates, jambon, champignon, fromage
4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella
Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel
Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental
Nouveauté 2026 La Curry à 12 €.
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois, à Ortizet, à Saint-Pierre-le-Vieux.
Les pizzas 10€
Reine tomates, jambon, champignon, fromage
4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella
Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel
Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental
Nouveauté 2026 La Curry à 12 €.
Buvette et restauration sur place ou à emporter.
Pizza Party organisée par l’association Les ZieuKiPik.
Réservation obligatoire de préférence par SMS au 06 59 09 98 26. .
Ortizet Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 6 59 09 98 26
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English :
Come and enjoy wood-fired pizzas at Ortizet in Saint-Pierre-le-Vieux.
Pizzas: 10?
Queen: tomatoes, ham, mushrooms, cheese
4 cheeses: tomatoes, Emmental, blue cheese, goat’s cheese, mozzarella
Chèvre/honey: cream base, goat, honey
Flamenkuche: Cream base, onions, bacon, Emmental cheese
New for 2026: Curry for 12?
L’événement SOIRÉE PIZZA AU FEU DE BOIS Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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