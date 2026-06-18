Saint-Pierre-le-Vieux

Fête Patronale

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cette année nous vous proposons un concours de pétanque !

Retrouvez-nous comme chaque année pour une après-midi pleine de partage et de bonne humeur ! Le soir un repas vous sera proposé (cochon à la broche), suivi d’un feu d’artifices et de notre bal en plein air !

La buvette et le snack seront à votre disposition tout au long de l’après-midi et dans la soirée.

Nous vous attendons nombreux le SAMEDI 4 JUILLET à partir de 14h pour venir jouer avec nous !! .

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amicalesaintpierre@orange.fr

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English : Fête Patronale

L’événement Fête Patronale Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III