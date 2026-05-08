VISITE GUIDÉE LES MYSTÈRES D’UN SITE, HISTOIRE ET LÉGENDES Saint-Pierre-le-Vieux
VISITE GUIDÉE LES MYSTÈRES D’UN SITE, HISTOIRE ET LÉGENDES Saint-Pierre-le-Vieux samedi 11 juillet 2026.
Saint-Pierre-le-Vieux
VISITE GUIDÉE LES MYSTÈRES D’UN SITE, HISTOIRE ET LÉGENDES
Eglise Saint-Pierre-le-Vieux Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-29 2026-08-12
Partez à la découverte des mystères d’un site, d’histoire et de légendes en Margeride. Marie-Hélène Astruc vous guidera lors d’un parcours immersif dans la nature autour de lieux chargés d’histoires et de légendes depuis le néolithique jusqu’au XIX siècle ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.
Partez à la découverte des mystères d’un site, d’histoire et de légendes en Margeride. Marie-Hélène Astruc vous guidera lors d’un parcours immersif dans la nature autour de lieux chargés d’histoires et de légendes depuis le néolithique jusqu’au XIX siècle ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Prévoir des chaussures adaptées à la marche (trajet à pied de la chapelle de Saint-Pierre-le-Vieux à l’église Vareilles).
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville. .
Eglise Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
Discover the mysteries of a site, history and legends in Margeride. Marie-Hélène Astruc will guide you on an immersive nature trail around places steeped in history and legend from the Neolithic to the 19th century! An unforgettable visit with a passionate guide!
Book at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.
L’événement VISITE GUIDÉE LES MYSTÈRES D’UN SITE, HISTOIRE ET LÉGENDES Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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