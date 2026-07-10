Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac
samedi 15 août 2026 · Sérilhac
Informations pratiques
Sérilhac
Marchés nocturnes à Sérilhac
Jardin de la mairie Sérilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Marché nocturne avec producteurs locaux, artisans, créateurs et exposants, exposition de véhicules anciens proposée par Donzenac Passion Mécanique et Collection et animation musicale assurée par The Roberts’on
Pour clôturer cette belle soirée, un feu d’artifice offert par la municipalité illuminera le ciel de Sérilhac pour le plus grand plaisir des petits et des grands
Buvette et restauration (grillades) sur place .
Jardin de la mairie Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76
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English : Marchés nocturnes à Sérilhac
L’événement Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac a été mis à jour le 2026-07-10 par Corrèze Tourisme
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