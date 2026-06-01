Frégimont

Marchés Nocturnes de Frégimont

Frégimont Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-17 2026-07-03 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Sur le plateau du Pays de Serre, au coeur du village de Frégimont, se déroulent tous les vendredis de l’été les marchés nocturnes. Gastronomie et convivialité seront au rendez-vous avec de nombreux stands de restauration proposés par des producteurs locaux et une animation musicale de qualité. .

Frégimont 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 95 85 tourisme@ccconfluent.com

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English : Marchés Nocturnes de Frégimont

L’événement Marchés Nocturnes de Frégimont Frégimont a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas