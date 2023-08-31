Saint-Sardos

Marchés nocturnes de Saint-Sardos 2026

Le bourg Saint-Sardos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2023-08-31 19:00:00

fin : 2026-08-31 23:00:00

Date(s) :

2023-08-31 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Berceau de la guerre de Cent-Ans, Saint-Sardos organise ses soirées champêtres sur le parvis de son église médiévale. Un moment convivial, de détente et de dégustation à partager en famille ou entre amis !

Venez écouter la musique, danser et savourer de bons petits plats proposés par des producteurs locaux !

Pensez à emmener vos couverts et gobelets! .

Le bourg Saint-Sardos 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 93 63

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English : Marchés nocturnes de Saint-Sardos 2026

L’événement Marchés nocturnes de Saint-Sardos 2026 Saint-Sardos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas