Villeneuve-de-Duras

Marchés nocturnes

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les jeudis de juillet et août marchés nocturnes à la salle des fêtes. Vous y retrouverez boucher, pâtissier, saladier etc… Animation musicale et animation pour les enfants. .

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 78 14

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English : Marchés nocturnes

L’événement Marchés nocturnes Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays de Duras CDT47