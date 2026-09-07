Marching Band Quercitain, Kiosque, Le Quesnoy
dimanche 13 septembre 2026 · Kiosque · Le Quesnoy
Informations pratiques
Marching Band Quercitain Dimanche 13 septembre, 11h00 Kiosque Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Retrouvez le Marching Band Quercitain pour un moment festif et musical !
Au son des cuivres et des percussions, les musiciens vous embarquent dans un spectacle rythmé, coloré et plein d’énergie, entre show et esprit de partage. Leur répertoire pop-rock, des années 70 à aujourd’hui, revisite des titres incontournables comme Uptown Funk ou Don’t Stop Me Now. Venez découvrir l’univers du marching band et laissez-vous porter par un moment de musique vivant et convivial, à partager en famille ou entre amis.
Kiosque Place des All Blacks 59530 LE QUESNOY Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lequesnoy.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lequesnoy59530/?fref=ts »}]
répertoire pop-rock Nord
DR
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