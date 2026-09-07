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Marching Band Quercitain, Kiosque, Le Quesnoy

dimanche 13 septembre 2026 · Kiosque · Le Quesnoy

Marching Band Quercitain, Kiosque, Le Quesnoy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Kiosque
Adresse
Place des All Blacks 59530 LE QUESNOY
Ville
59530 Le Quesnoy
Département
Nord

Marching Band Quercitain Dimanche 13 septembre, 11h00 Kiosque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Retrouvez le Marching Band Quercitain pour un moment festif et musical !
Au son des cuivres et des percussions, les musiciens vous embarquent dans un spectacle rythmé, coloré et plein d’énergie, entre show et esprit de partage. Leur répertoire pop-rock, des années 70 à aujourd’hui, revisite des titres incontournables comme Uptown Funk ou Don’t Stop Me Now. Venez découvrir l’univers du marching band et laissez-vous porter par un moment de musique vivant et convivial, à partager en famille ou entre amis.

Kiosque Place des All Blacks 59530 LE QUESNOY Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lequesnoy.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lequesnoy59530/?fref=ts »}]
répertoire pop-rock Nord

DR

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