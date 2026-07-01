Marchons sur le chemin des Gueux – Découverte d’un temple historique, Temple Protestant de Lecelles, Lecelles

Informations pratiques

Marchons sur le chemin des Gueux – Découverte d’un temple historique Samedi 19 septembre, 09h00 Temple Protestant de Lecelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A partir de 9h, accueil au temple de Lecelles autour d’un petit café

Vers 9h15, départ randonnée pédestre sur un circuit de 5 à 6km ou promenade en calèche (circuit jusqu’en Belgique pour se poursuivre sur la plaine de Maulde)

Retour vers 12h

Temple Protestant de Lecelles 483 rue de Chorette, 59226 Lecelles Lecelles 59226 Nord Hauts-de-France

A partir de 9h, accueil au temple de Lecelles autour d’un petit café

©HugoVivier