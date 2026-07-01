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Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – du temple au jardin à Lecelles, Temple Protestant de Lecelles, Lecelles

samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant de Lecelles · Lecelles

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – du temple au jardin à Lecelles, Temple Protestant de Lecelles, Lecelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple Protestant de Lecelles
Adresse
483 rue de Chorette, 59226 Lecelles
Ville
59226 Lecelles
Département
Nord

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – du temple au jardin à Lecelles Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant de Lecelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du temple protestant et de son jardin

Temple Protestant de Lecelles 483 rue de Chorette, 59226 Lecelles Lecelles 59226 Nord Hauts-de-France
Visite guidée du temple protestant et de son jardin

©HugoVivier

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