AGENDA · Lecelles
Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – du temple au jardin à Lecelles, Temple Protestant de Lecelles, Lecelles
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant de Lecelles · Lecelles
Informations pratiques
Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – du temple au jardin à Lecelles Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant de Lecelles Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée du temple protestant et de son jardin
Temple Protestant de Lecelles 483 rue de Chorette, 59226 Lecelles Lecelles 59226 Nord Hauts-de-France
Visite guidée du temple protestant et de son jardin
©HugoVivier