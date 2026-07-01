Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – du temple au jardin à Lecelles, Temple Protestant de Lecelles, Lecelles

Informations pratiques

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer – du temple au jardin à Lecelles Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant de Lecelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du temple protestant et de son jardin

Temple Protestant de Lecelles 483 rue de Chorette, 59226 Lecelles Lecelles 59226 Nord Hauts-de-France

Visite guidée du temple protestant et de son jardin

©HugoVivier