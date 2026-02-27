Marcigny fête la dinde Place du Cours Marcigny
Marcigny fête la dinde Place du Cours Marcigny samedi 12 décembre 2026.
Marcigny
Marcigny fête la dinde
Place du Cours Le bourg Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-14
Un week-end festif et gourmand vous est proposé dans le cadre de cet évènement des stands de produits locaux, de l’artisanat d’art, des animations gratuites les bylettes du Brionnais samedi, rencontres avec les chiens de traineaux le dimanche.
Studio photo avec le père Noël.
Restauration sur place. .
Place du Cours Le bourg Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 82 08 56
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English : Marcigny fête la dinde
L’événement Marcigny fête la dinde Marcigny a été mis à jour le 2026-06-23 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71
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