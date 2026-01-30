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AGENDA · Marcigny

Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises Office de Tourisme Marcigny-Semur Marcigny

lundi 12 octobre 2026 · Office de Tourisme Marcigny-Semur · Marcigny

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Office de Tourisme Marcigny-Semur
Adresse
1er étage, 1 rue Chevalière
Ville
71110 Marcigny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Marcigny

Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises

Office de Tourisme Marcigny-Semur 1er étage, 1 rue Chevalière Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :
2026-10-12

L’association Marcynéma en partenariat avec l’Office de Tourisme vous présente l’exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises de Sylvie Dideron et Eric Favrelière.

Cette exposition est proposée dans le cadre du festival de cinéma Marcynéma.   .

Office de Tourisme Marcigny-Semur 1er étage, 1 rue Chevalière Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@marcynema.org

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English : Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises

L’événement Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises Marcigny a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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