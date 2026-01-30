Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises Office de Tourisme Marcigny-Semur Marcigny
lundi 12 octobre 2026 · Office de Tourisme Marcigny-Semur · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises
Office de Tourisme Marcigny-Semur 1er étage, 1 rue Chevalière Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-12
L’association Marcynéma en partenariat avec l’Office de Tourisme vous présente l’exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises de Sylvie Dideron et Eric Favrelière.
Cette exposition est proposée dans le cadre du festival de cinéma Marcynéma. .
Office de Tourisme Marcigny-Semur 1er étage, 1 rue Chevalière Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@marcynema.org
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English : Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises
L’événement Marcynéma Exposition Regards croisés sur les campagnes chinoises Marcigny a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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