Mardi au campus concert de Loïs MORGAN Rond-Point Suzanne Noël Périgueux
mardi 20 octobre 2026 · Rond-Point Suzanne Noël · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Mardi au campus concert de Loïs MORGAN
Rond-Point Suzanne Noël Hall de vie du Campus Périgord Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 12:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Concert de Loïs Morgan (dark swamp blues), et plateau radio de Radio Campus Bordeaux.
Gratuit. .
Rond-Point Suzanne Noël Hall de vie du Campus Périgord Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org
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English : Mardi au campus concert de Loïs MORGAN
L’événement Mardi au campus concert de Loïs MORGAN Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
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