Mardi au campus concert de Loïs MORGAN Rond-Point Suzanne Noël Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Mardi au campus concert de Loïs MORGAN

Rond-Point Suzanne Noël Hall de vie du Campus Périgord Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 12:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Concert de Loïs Morgan (dark swamp blues), et plateau radio de Radio Campus Bordeaux.

Gratuit. .

Rond-Point Suzanne Noël Hall de vie du Campus Périgord Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

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English : Mardi au campus concert de Loïs MORGAN

L’événement Mardi au campus concert de Loïs MORGAN Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux