Mardi du Doc ANIMUS FEMINA L’Étoile Cinéma Saulieu

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Début : 2026-03-17 20:30:00
Mardi 17 mars à 20h30, découvrez le documentaire de Éliane de Latour, ANIMUS FEMINA qui sera suivi d’échanges avec Camille Le Gouil, présidente de l’association Connaître et Protéger la Nature.
Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires.
Durée 1h42
+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .
