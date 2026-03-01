Mardi du Doc ANIMUS FEMINA L’Étoile Cinéma Saulieu

Mardi du Doc ANIMUS FEMINA

L'Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d'Or

Début : 2026-03-17 20:30:00

Mardi 17 mars à 20h30, découvrez le documentaire de Éliane de Latour, ANIMUS FEMINA qui sera suivi d’échanges avec Camille Le Gouil, présidente de l’association Connaître et Protéger la Nature.

Tarif soirée 5 €

Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires.

Durée 1h42

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

