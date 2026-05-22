Vallon-sur-Gée

Mardi du Patrimoine Visite du Manoir de Guiberne

Manoir de Guiberne Vallon-sur-Gée Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez découvrir un manoir restauré au charme authentique.

Petite seigneurie de la fin du XVIᵉ siècle, le manoir s’organise autour d’une haute cour abritant le logis et d’une basse cour regroupant les bâtiments de ferme, le tout entouré de douves. Acquis en très mauvais état en 2010, il a bénéficié de neuf années de restauration, que les propriétaires seront heureux de vous faire découvrir.

Sur réservation. .

Manoir de Guiberne Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover a restored manor house with authentic charm.

L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Manoir de Guiberne Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Sarthe