Sapeurs En Fête Vallon-sur-Gée
Sapeurs En Fête Vallon-sur-Gée samedi 25 juillet 2026.
Vallon-sur-Gée
Sapeurs En Fête
Stade Municipal Vallon-sur-Gée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les sapeurs pompiers de Vallon sur Gée vous convient à leur brocante et marché des producteurs.
Repas sur réservation. Pour finir la soirée (23 h) vous pourrez admirer le feu d’artifice. .
Stade Municipal Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 12 08 70 amicalespvallon72@gmail.com
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English :
The Vallon sur Gée fire department invites you to its flea market and farmers’ market.
L’événement Sapeurs En Fête Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Sarthe