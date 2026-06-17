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Sapeurs En Fête Vallon-sur-Gée

Sapeurs En Fête Vallon-sur-Gée samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Stade Municipal

Ville : 72540 Vallon-sur-Gée

Département : Sarthe

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Vallon-sur-Gée

Sapeurs En Fête

Stade Municipal Vallon-sur-Gée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Les sapeurs pompiers de Vallon sur Gée vous convient à leur brocante et marché des producteurs.
Repas sur réservation. Pour finir la soirée (23 h) vous pourrez admirer le feu d’artifice.   .

Stade Municipal Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 12 08 70  amicalespvallon72@gmail.com

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English :

The Vallon sur Gée fire department invites you to its flea market and farmers’ market.

L’événement Sapeurs En Fête Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Sarthe

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